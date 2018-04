Weer adviseur Witte Huis weg

De adviseur van de Amerikaanse president Donald Trump op het gebied van Binnenlandse Veiligheid, Tom Bossert, is opgestapt. Dat gebeurde volgens een ingewijde op verzoek van de nieuwe nationale veiligheidsadviseur John Bolton.

Het Witte Huis maakte het vertrek van Bossert dinsdag bekend. Een woordvoerster zei dat Trump dankbaar is voor de toewijding van de adviseur. Bossert was volgens The Washington Post een bondgenoot van de voormalige nationale veiligheidsadviseur H.R. McMaster, de voorganger van Bolton.