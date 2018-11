Weer acties op de weg in Frankrijk

Na de massale protesten van boze automobilisten zaterdag, zijn er zondag opnieuw acties vanwege de hoge brandstofprijzen. Franse media meldden dat er her en der weer mensen in gele hesjes de straat op zijn gegaan al is dat lang niet zo massaal al een dag eerder.

Zaterdag telde het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken 2034 plekken waar werd gedemonstreerd, vooral met wegblokkades. De acties verliepen soms in een grimmige sfeer. De politie arresteerde 282 mensen en er vielen 409 gewonden, onder wie 28 politiemensen. In het departement Savoie kwam een actievoerster om het leven doordat ze werd aangereden.