Weer aardbeving op Filipijnen

De Filipijnen zijn weer getroffen door een krachtige aardbeving. Die had volgens de eerste berichten een kracht van 6,4. Het dodental door een lichtere beving op maandag is inmiddels opgelopen naar elf. Ook raakten toen meer dan honderd mensen gewond.

De aardbeving van maandag, die een kracht had van 6,1, werd onder meer gevoeld in de hoofdstad Manilla. Daar stonden gebouwen te schudden. Later volgden volgens seismologen nog honderden naschokken.

In de plaats Porac stortte maandag onder meer een vier verdiepingen tellend gebouw in. Reddingswerkers hebben volgens functionarissen zeker vier lichamen geborgen en zeven mensen gered, maar vermoedelijk liggen nog steeds mensen onder het puin.