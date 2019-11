Weer aanklacht dood migranten in koelcontainer

Een 23-jarige man uit Noord-Ierland is door de Britse justitie beschuldigd van mensenhandel in verband met de vondst op 23 oktober van 39 lijken in een gekoelde container in het Engelse Grays. Het zou voornamelijk om Vietnamezen gaan.

De verdachte Christopher Kennedy wordt maandag voor de rechter geleid. Hij is van mensenhandel beschuldigd. Justitie stelt dat Kennedy een hele reeks strafbare feiten heeft gepleegd, inclusief de smokkel van die mensen, met de bedoeling ze uit te buiten.

De koelcontainer op een vrachtauto kwam uit Zeebrugge en is in Grays, ruim 20 kilometer ten oosten van Londen, vol met lijken gevonden. De 25-jarige chauffeur, Mo Robinson, wordt deze week ook voorgeleid met betrekking tot de aanklachten 39-voudige moord, mensenhandel, mensensmokkel en witwassen. Een andere Noord-Ier van 22 jaar, Eamonn Harrison, is in Dublin gearresteerd op verdenking van soortgelijke aanklachten in deze zaak. Drie andere verdachten zijn op borgtocht vrij.