Weer aanhoudingen bij protesten Wit-Rusland

Opnieuw zijn er in de Wit-Russische hoofdstad Minks talrijke betogers opgepakt. Vooral vrouwen en studenten hebben tegen het regime van president Aleksandr Loekasjenko gedemonstreerd. De politie en andere veiligheidsdiensten zijn uitgerukt om de betoging in de kiem te smoren met afzettingen en het afvoeren van betogers in tientallen arrestantenbusjes.

Het is onduidelijk hoeveel mensen zijn opgepakt. Sinds Loekasjenko claimt 9 augustus de presidentsverkiezingen te hebben gewonnen met 80 procent van de stemmen zijn er veel betogingen tegen zijn bewind, vooral op zaterdag. De werkelijke winnaar zou destijds de inmiddels Litouwen uitgeweken oppositieleider Svetlana Tichanovskaja zijn.

Die liet zaterdag weten dat „de solidariteit van vrouwen en studenten een schitterende kracht vormen” in de oppositie tegen Loekasjenko, Hij regeert al met harde hand sinds 1994 en wint telkens de verkiezingen met een grote meerderheid. De oppositie wijt dat aan verkiezingsfraude.