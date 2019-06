Weer aanhouding om moord politicus Lübcke

De Duitse politie heeft een aanhouding verricht vanwege de moord op politicus Walter Lübcke. Speciale eenheden van de politie arresteerden een 45-jarige man, melden de autoriteiten.

De verdachte is in de nacht van vrijdag op zaterdag opgepakt. Zijn arrestatie volgde op een DNA-match. Onderzoekers hebben volgens de krant Bild DNA-sporen aangetroffen op de kleding van de doodgeschoten CDU-politicus. De opgepakte verdachte zou een bekende van de politie zijn. De krant bericht dat zijn DNA al in een database zat.

De krant Frankfurter Allgemeine Zeitung beschikt over informatie dat de verdachte uit een rechts-extremistisch milieu komt. De autoriteiten hebben dat niet bevestigd. Politie en Justitie zeggen komende week met meer informatie te komen over de arrestatie en het onderzoek naar de moord.

Lübcke, de voorzitter van de regionale raad van Kassel, werd begin deze maand op het terras van zijn huis in Wolfhagen-Istha aangetroffen met een schotwond in zijn hoofd. Hij stierf kort daarna. De autoriteiten hielden eerder ook al een andere man aan, maar die kwam na te zijn verhoord weer op vrije voeten.