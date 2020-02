Weer 88 nieuwe besmettingen op Diamond Princess

Op het cruiseschip Diamond Princess in Japan zijn weer 88 gevallen van het nieuwe coronavirus vastgesteld. Dat betekent dat ruim 540 opvarenden het virus hebben, meldt het Japanse ministerie van Volksgezondheid.

Op het cruiseschip zitten volgens lokale media zo’n 3200 mensen in quarantaine, onder wie meerdere Nederlanders. De autoriteiten maakten eerder bekend dat alle passagiers zijn getest. Degenen die niet zijn besmet, mogen de komende dagen in principe het schip verlaten.

De autoriteiten leggen in een brief aan opvarenden uit dat het verwerken van de testresultaten enige tijd in beslag kan nemen. De eerste passagiers kunnen naar verwachting op woensdag aan land gaan. Het hele proces neemt vermoedelijk drie dagen in beslag.

„Als u en uw kamergenoot allebei negatief testen en geen koorts of ademhalingssymptomen hebben, kunnen jullie voorbereidingen treffen om het schip te verlaten”, staat in de brief. Passagiers die persoonlijk contact hebben gehad met iemand die het virus heeft, moeten wel langer in quarantaine.

Sommige landen hebben al aangekondigd hun burgers op het schip te repatriëren. De Verenigde Staten haalden zondag al meer dan driehonderd mensen op. Tijdens die evacuatie bleek dat veertien mensen besmet waren met het virus. Zij mochten toch mee en zullen in hun thuisland worden behandeld.

Ook andere landen, waaronder Australië en Canada, hebben bekendgemaakt burgers op het schip te repatriëren. Het Verenigd Koninkrijk maakte dinsdag bekend ook mensen met een vliegtuig te willen ophalen. Er zou al contact worden gezocht met Britten aan boord.