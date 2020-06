Weense man krijgt 500 euro boete voor ‘grote scheet’

Een man heeft een boete van 500 euro gekregen van de politie in Wenen, omdat hij opzettelijk een „grote scheet” zou hebben gelaten. De man was door de politie aangehouden en was om zijn identiteitsbewijs gevraagd toen het gebeurde.

In de verklaring zei de politie dat niemand een boete krijgt als per ongeluk een wind wordt gelaten, maar dat deze man het overduidelijk met opzet deed. Daarom is de hoge boete volgens de politie terecht. „De man tilde zijn kont op van de bank waar hij op zat, keek onze agenten aan en liet volledig expres een grote scheet”, aldus de politie in een verklaring.

De man liet eerder in Oostenrijkse media weten dat hij de bekeuring buiten proportie en onterecht vindt. Hij kan nog in beroep gaan tegen de boete.