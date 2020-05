Weens museum bouwt collectie coronaherinneringen op

Een museum in Wenen bouwt een collectie op over de coronacrisis. Het Wien Museum in de Oostenrijkse hoofdstad ontving na een oproep al honderden foto’s van alledaagse voorwerpen die met het coronavirus te maken hebben.

Het museum wil de ingrijpende coronaviruspandemie voor toekomstige generaties documenteren. De foto’s tonen onder meer mondkapjes, afgedankte blauwe rubberen handschoenen en een waarschuwingsbord van de politie met de oproep afstand te houden.

Uiteindelijk wordt uit de gefotografeerde voorwerpen een collectie samengesteld. De objecten worden opgehaald bij de eigenaren en gaan dan naar een depot. Een tentoonstelling laat waarschijnlijk nog jaren op zich wachten, als er meer afstand tot de crisis is.

Het museum gaat door met verzamelen zolang corona bestaat, aldus een woordvoerster. Volgens haar zijn ook andere Oostenrijkse musea bezig een coronacollectie samen te stellen.