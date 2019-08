Weekend van protesten in Hongkong

Hongkong wacht een weekend van demonstraties en protestmarsen door de hele stad. Vrijdag was de aftrap met een ‘sit-in’ op het vliegveld die het hele weekend duurt.

Demonstraties eerder deze week liepen uit op rellen en gevechten tussen de politie en actievoerders. Daarbij zetten de politieagenten traangas in om de betogers uiteen te drijven. De demonstranten gooiden met paraplu’s en soms met stenen. De verwachting is dat dit weekend ook meerdere protesten uitlopen op rellen tussen de demonstranten en de politie.

De politie heeft vier protestmarsen in de stad verboden, vanwege de veiligheid van de inwoners. Door demonstraties deze week lagen grote delen van de stad plat. Het openbaar vervoer werd geblokkeerd en grote straten werden afgezet door de actievoerders.

China reageerde deze week op de protesten met een aantal video’s van legeroefeningen. De oefeningen waren gericht op het stoppen van protesten en rellen. Het leger en de politie grepen op de video’s keihard in. De boodschap erachter was dat het ook in Hongkong kan gebeuren, als de protesten aanhouden.