Weekboek verkiezingenVS: Biden zoekt running mate

In dit overzicht worden uiteenlopende nieuwtjes rond de Amerikaanse verkiezingen voor het voetlicht gebracht. Deze week: Tulsi Gabbard en Bill Weld verlaten de race, stemmen per post tijdens het coronavirus en wie wordt de vicepresidentskandidaat van Joe Biden?

De voorverkiezingen zijn zo goed als afgelopen. Bij de Republikeinen stapte ook de laatste tegenstander van Donald Trump uit de race. Bill Weld probeerde de gematigde Republikeinen aan zijn kant te krijgen, maar de voormalig gouverneur van Massachusetts wist slechts één gedelegeerde te winnen.

Tulsi Gabbard stapte uit de Democratische strijd om de nominatie. De afgevaardigde uit Hawaii maakte nooit veel kans en trok na de riante overwinning van Joe Biden afgelopen dinsdag de stekker uit haar campagne. De enig overgebleven tegenkandidaat voor de voormalig vicepresident is Bernie Sanders. Die beraadt zich op de toekomst van zijn campagne nu het haast onmogelijk is Biden nog in te halen.

Biden heeft inmiddels het vizier gericht op de algemene verkiezingen van november. Eén van de belangrijkste vraagstukken is nu wie zijn running mate wordt, de Democratische kandidaat voor het vicepresidentschap. In het laatste debat beloofde hij dat hij uit diversiteitsoogpunt voor een vrouw zal kiezen. Na Geraldine Ferraro in 1984 en Sarah Palin in 2008 wordt dit de derde keer dat een vrouw kandidaat is voor het Amerikaanse vicepresidentschap.

De geruchtenmachine draait inmiddels op volle toeren. Kamala Harris worden de meeste kansen toegedicht. De senator uit Californië is Afro- en Indisch-Amerikaans en spreekt daarmee ook etnische minderheden aan. Harris deed mee aan de voorverkiezingen, maar gooide vroegtijdig de handdoek in de ring omdat zij zich niet wist te onderscheiden in het drukke kandidatenveld. Desondanks staat zij bekend als een bekwame politica die de 77-jarige Biden kan opvolgen indien hij als president zou overlijden. Diens vrouw Jill zou wel wat oud zeer moeten overwinnen: recent verweet zij Harris haar man onheus te hebben bejegend tijdens een debat in de zomer van 2018.

Ook senator Amy Klobuchars naam gaat veelvuldig rond. Zij is afkomstig uit Minnesota en kan Biden aan een overwinning helpen in nabije staten als Wisconsin en Michigan. Klobuchar verliet de nominatiestrijd vlak voor Super Tuesday en zorgde ervoor dat Biden onverwachts de voorverkiezingen in haar thuisstaat won. Andere namen die genoemd worden, zijn onder meer die van voormalig kandidaat Elizabeth Warren, de Afro-Amerikaanse voormalig gouverneurskandidaat van Georgia, Stacey Abrams en de openlijk lesbische senator Tammy Baldwin uit Wisconsin.

Stemmen op afstand

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, kiezen steeds meer staten ervoor om per brief te stemmen. Dit is een breuk met een belangrijk Amerikaans ritueel. Stemmen is zo belangrijk dat in sommige gemeenschappen de scholen zelfs dicht gaan op de verkiezingsdag. Inmiddels wordt er ook gekeken of de algemene verkiezingen van november per post kunnen plaatshebben, in het geval het coronavirus dan nog steeds heerst. Dit heeft echter veel haken en ogen. Kiezers die niet gewend zijn om via de post te stemmen, zullen sneller fouten maken, waardoor veel stembiljetten mogelijk ongeldig zijn. Bovendien hebben veel staten nog geen systeem voor stemmen op afstand en is er geen mogelijkheid dit te testen voor de verkiezingen van november.