Weekboek Verkiezingen VS: Kritiek op Trump; abortus niet ingeperkt

In dit overzicht worden uiteenlopende nieuwtjes rond de Amerikaanse verkiezingen voor het voetlicht gebracht. Deze week: veel aandacht voor het coronavirus, geen inperking van abortuswetgeving en president Obama laat van zich horen

Wereldwijd was er deze week veel aandacht voor het coronavirus. Woensdag gaf president Trump een persconferentie waarin hij zei zich niet veel zorgen te maken. Het risico voor Amerikanen om besmet te raken zou laag zijn en een vaccin zou al zo goed als klaar zijn. Het Amerikaanse Centrum voor Ziektebestrijding maakte echter ongeveer tegelijkertijd bekend dat het virus was vastgesteld bij iemand die geen banden had met China en dat het een kwestie van tijd is voordat het virus echt uitbreekt. Bovendien duurt het mogelijk nog een jaar voordat het vaccin beschikbaar komt.

De Democraten kozen direct de aanval op Trumps aanpak. Vooral senator en presidentskandidaat Elizabeth Warren trok fel van leer: Trump zou de gezondheid van de Amerikanen én van de economie op het spel zetten. Opvallend was dat een aantal Republikeinen eveneens de regering verweet te weinig prioriteit te geven aan bestrijding van het coronavirus.

Andere Republikeinen zagen vooral een samenzwering tegen Trump ontstaan. De woordvoerder van het Centrum voor Ziektebestrijding is namelijk de zus van Rod Rosenstein, de onderminister van Justitie die verantwoordelijk was voor het onderzoek naar Trumps mogelijke banden met Rusland. Het is volgens de aanhangers van de president wel heel opvallend dat zij afwijkende informatie naar buiten bracht op het moment van Trumps persconferentie.

South Carolina lijkt prooi voor Joe Biden

Democraat Bernie Sanders heeft de woede van Cubaans-Amerikaanse leiders over zich afgeroepen door positief te spreken over voormalig dictator Fidel Castro. Sanders zei in een talkshow totalitaire regimes af te wijzen, maar dat Castro veel goede dingen had gedaan voor Cuba, zoals het terugdringen van ongeletterdheid. In Florida wonen veel vluchtelingen uit dit land. Zij stemmen vaak op de Democraten, maar zullen Sanders mogelijk niet steunen. Zonder de Cubaans-Amerikaanse stem is het moeilijk voor de Democraten om Trump te verslaan in Florida.

In de Senaat zijn deze week twee wetsvoorstellen om abortuswetgeving aan te scherpen gesneuveld. Het belangrijkste voorstel was om abortus na twintig weken te verbieden. Er was een meerderheid van zestig van de honderd senatoren nodig. De Democraten stemden echter tegen, waardoor dit aantal niet werd gehaald.

Ander nieuws

-Voormalig president Obama heeft tv-stations gedreigd met juridische stappen als zij een negatief campagnespotje over Joe Biden zouden uitzenden. In het –Republikeinse– spotje werden woorden van Obama verdraaid om Biden in een kwaad daglicht te stellen. Obama houdt zich afzijdig van de Democratische voorverkiezingen, maar tolereert niet dat hij door de andere partij wordt ingezet om partijgenoten te besmeuren.

-De kans dat geen enkele Democraat de meerderheid van de gedelegeerden haalt in de voorverkiezingen, wordt steeds groter. Degene die dan de meeste gedelegeerden heeft, moet er volgens Nancy Pelosi niet op rekenen automatisch de nominatie te krijgen. De leider van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden houdt daarmee de mogelijkheid open iemand anders dan de huidige kandidaten te nomineren op een verdeeld partijcongres.