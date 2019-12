Week lang noodtoestand in Australië vanwege bosbranden

Als gevolg van de voortdurende bosbranden is in het zuidoosten van Australië de noodtoestand uitgeroepen voor een periode van zeven dagen. De premier van de getroffen deelstaat New South Wales, Gladys Berejiklian, riep mensen op de komende dagen, inclusief de kerstdagen, zo veel mogelijk thuis te blijven.

Twee leden van de vrijwillige brandweer zijn donderdag aan de rand van Sydney tijdens het bluswerk om het leven gekomen door een ongeluk met hun brandweerauto. Drie raakten gewond. In totaal zijn naar schatting 1700 brandweermensen bezig ongeveer honderd branden te bestrijden, vrijwel allemaal langs de dichtbevolkte zuidoostkust waar de metropool Sydney ligt.

Met de noodtoestand, die ook al in november een week van kracht was door de branden, kunnen de autoriteiten eenvoudiger maatregelen treffen dan normaal het geval zou zijn. Ze kunnen bijvoorbeeld evacuaties gelasten, de gas- en stroomvoorziening afsluiten en meer mensen inzetten.