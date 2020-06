Luchtfoto met graven op de begraafplaats Nossa Senhora Aparecida in Manaus op 21 juni 2020. Het coronavirus heeft wereldwijd sinds de uitbraak in december vorig jaar in China minstens 464.423 mensen gedood, zijnde Brazilië, Latijns-Amerika's ergste land met 49.976 doden door 1.067.579 gevallen. Beeld: AFP / Michael Dantas