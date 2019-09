Weduwe Tob Cohen bij begrafenis

De weduwe van de in Kenia vermoorde Nederlander Tob Cohen, Sarah Wairimu, heeft van de rechter toestemming maandag de gevangenis onder begeleiding te verlaten om naar de begrafenis van haar man te gaan. Keniaanse media meldden dat de van de moord verdachte 52-jarige Keniaanse maandag net als andere familie van Cohen aanwezig is op de begraafplaats.

Wairimu en de zus van Cohen hadden hun geschillen over wat er met de stoffelijke resten moest gebeuren bijgelegd. Ze zijn daarbij overeengekomen dat beide partijen aanwezig zijn op de joodse begraafplaats maandagmiddag in het noorden van de stad. Alleen de rechter moest Wairimu nog toestaan de Langata-gevangenis even te verlaten. Wairimu moet donderdag weer voor de rechter verschijnen.

Ze is maandag niet aanwezig bij het voorlezen van het testament, zei haar advocaat Philip Murgor. In de wilsbeschikking zou Cohen zijn zus Gabrielle van Straten als voornaamste erfgenaam opvoeren.

Wairimu zou haar Nederlandse echtgenoot die al meer dan 30 jaar in het land woonde, uit de weg hebben laten ruimen. Ze lag in een vechtscheiding met Cohen. Hij verdween op 19 of 20 juli. Volgens Wairimu vertrok hij naar het buitenland. De politie vertrouwde dit niet en pakte de vrouw eind vorig maand op. Het lichaam van Cohen is vrijdag 13 september in een afgedekte oude watertank achter het huis van het paar gevonden. Dat was op aanwijzingen van een andere hoofdverdachte, mogelijk een minnaar van Wairimu.