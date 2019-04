Weduwe Servische ex-president Milosevic dood

De weduwe van de voormalige Servische president Slobodan Milosevic, vaak de ‘Lady Macbeth van de Balkan’ genoemd, is op 76-jarige leeftijd in Rusland overleden, zei een vriend zondag tegen persbureau AFP.

„Ik kan bevestigen dat Mira Markovic helaas is overleden”, zei Milutin Mrkonjic, ooit een naaste medewerker van Milosevic en een familievriend telefonisch, zonder details te geven.

Lokale media meldden dat Markovic stierf in een ziekenhuis in Moskou.

In 2003 verliet Markovic, van wie bekend was dat ze een enorme invloed op haar echtgenoot had, Servië, waar ze werd beschuldigd van machtsmisbruik en verdacht werd van sigarettensmokkel en politieke moord.

In 2008 verleende Rusland zowel haar als haar zoon Marko Milosevic politiek asiel nadat Servië een internationaal arrestatiebevel tegen hen had uitgevaardigd in verband met de vermeende sigarettensmokkel.

Slobodan Milosevic stierf in maart 2006 in een gevangeniscel tijdens een proces wegens genocide, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid voor het voormalige Joegoslavië-Tribunaal in Den Haag. Hij stond daar terecht vanwege zijn sleutelrol in de oorlogen van de jaren ’90 die de Balkan verscheurden.