Weduwe Litvinenko: neem hardere maatregelen

De Britse reactie op de zenuwgasaanval op voormalig dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia gaat niet ver genoeg. Dat zei de weduwe van de in 2006 in Engeland vergiftigde Aleksandr Litvinenko, een ex-officier van de Russische veiligheidsdienst FSB.

Marina Litvinenko reageerde in een interview met persbureau Reuters op de maatregelen die de Britse regering heeft getroffen vanwege de zenuwgasaffaire. De Britse media trokken al snel vergelijkingen tussen het lot van Skripal en dat van haar echtgenoot, die stierf nadat hem een dodelijke dosis polonium was toegediend.

„Ik denk dat meer gedaan moet worden. Het is niet genoeg”, zei de weduwe, die erkende dat de Britse regering krachtiger heeft opgetreden dan na het overlijden van haar echtgenoot. Ook toen wezen de Britten met een beschuldigende vinger naar Moskou, dat betrokkenheid ontkende. Londen besloot destijds vier diplomaten uit te wijzen. Dit keer moeten 23 Russische diplomaten het land verlaten.

Litvinenko stelde dat het zinloos is om „volgens dezelfde regels als Poetin te spelen. Want dat win je nooit”. „Maar je hoeft ook niet te laten zien dat je soft bent en alles maar accepteert wat plaatsvindt in je land. Zelfs na wat mijn echtgenoot is overkomen.” Ze pleit voor gerichte sancties tegen Russische functionarissen en maatregelen „die Poetin misschien niet verwacht”.