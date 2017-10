Weduwe: ik moest nog harder huilen door Trump

De weduwe van een gesneuvelde militair heeft uitgehaald naar president Donald Trump. Myeshia Johnson zei in het televisieprogramma Good Morning America dat ze „erg overstuur” raakte door een telefoontje van de president.

Trump belde de weduwe onlangs om haar te condoleren met de dood van haar echtgenoot, die was gesneuveld in Niger. Het telefoontje leidde tot een nationale rel doordat politica Frederica Wilson meeluisterde via de speaker. Zij onthulde naderhand dat Trump had gezegd dat de militair „wist waar hij voor tekende”.

De president reageerde furieus en zei juist een goed gesprek te hebben gehad met de weduwe. Die liet maandag in haar eerste mediaoptreden weten daar anders over te denken. Ze klaagde dat Trump worstelde met de naam van haar echtgenoot. „Ik moest daardoor nog harder huilen”, vertelde ze.

Trump ontkende na de uitzending dat de lezing van de weduwe klopt. Hij benadrukte op Twitter een „respectvol gesprek” met Johnson te hebben gehad. Ook zou hij de naam van sergeant La David Johnson meteen goed hebben uitgesproken.