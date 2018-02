„Wederopbouw Irak gaat 88 miljard kosten”

De wederopbouw van Irak na jaren van oorlog en economische neergang gaat ongeveer 88 miljard dollar (72 miljard euro) kosten. De directeur-generaal van het ministerie van Planning liet dat maandag weten op een internationale conferentie in Koeweit.

Op de korte termijn zal ruim 22 miljard dollar nodig zijn en op middellange termijn 65 miljard, aldus de functionaris op de conferentie, die werd georganiseerd om de wederopbouw van Irak te bespreken. De woningsector heeft de meest dringende behoefte aan fondsen, voegde hij eraan toe. Ongeveer 138.000 wooneenheden zijn beschadigd en de helft daarvan is volledig verwoest. Zo’n 2,5 miljoen Irakezen zijn nog steeds ontheemd door de oorlog.

Donoren en investeerders hebben zich deze week in Koeweit verzameld om te praten over wederopbouw van de economie en infrastructuur van Irak. Niet-gouvernementele organisaties hebben maandag 330 miljoen dollar (269 miljoen euro) aan humanitaire hulp toegezegd aan Irak, meldde het Koeweitse persagentschap KUNA.

Irak is de afgelopen vijftien jaar geteisterd door geweld. Grote delen van Irak zijn verwoest in de afgelopen jaren. Na de omverwerping van het bewind van Saddam Hussein volgde een jarenlange opstand, sektarisch geweld tussen soennieten en sjiieten en etnische spanningen tussen Arabieren en Koerden, voordat terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) in 2014 opkwam.

In januari riep Irak de overwinning uit tegen IS na een drie jaar durende oorlog. De islamitische militanten controleerden een derde van het grondgebied van Irak.