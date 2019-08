Website over maken explosieven uit de lucht

Bij een internationale actie van de politie is een website over het maken van explosieven opgerold. Op xplosives.net konden mensen lezen hoe ze oorlogswapens, bommen en springstoffen moesten maken.

De gecoördineerde actie begon dinsdagochtend in alle vroegte in Duitsland, Litouwen en Kroatië. De server is in beslag genomen, evenals springstoffen en drugs. De Duitse politie heeft 22 verdachten in het vizier, maar zij zijn niet opgepakt.

De site was sinds 2006 in de lucht en had ongeveer 360 actieve leden. Zij hadden geen politieke motieven, maar waren vooral bezig om de ander te overtreffen met het bouwen van explosieven. De politie weet niet of de verdachten de wapens ook wilden gebruiken tegen mensen, maar sluit het niet uit.