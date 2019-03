Weber haalt bakzeil bij Orbán

Ruim twee maanden voor de Europese verkiezingen dreigt meer dan ooit een splitsing in de conservatieve Europese Volkspartij (EVP). De Duitse fractievoorzitter Manfred Weber was dinsdag op bezoek in Boedapest om de Hongaarse premier Viktor Orbán en diens Fidesz-partij binnenboord te houden maar had geen succes. Er was geen sprake van een noemenswaardige toenadering.

„We zetten het overleg voort”, zei Weber na het onderhoud met de rechts-nationalistische regeringsleider. Het was volgens hem een constructieve gedachtewisseling geweest, waarin veel vraagstukken aan de orde zijn geweest. De critici verwijten Orbán al jaren in Hongarije de democratie de rechtsstaat uit te hollen, kritische media het zwijgen op te leggen en de oppositie te verzwakken door strafmaatregelen zoals willekeurige boetes.

Als Fidesz de EVP verlaat of eruit wordt gezet, is dat een gevoelige klap voor de christendemocraat Weber, die de ambitie heeft voorzitter te worden van de Europese Commissie.