‘We willen nucleair akkoord in stand houden’

Alle partijen die op een top in Wenen bijeen waren om te praten over het nucleair akkoord met Iran van 2015 willen het in stand houden. „Iedereen is bereid om door te gaan op een uitgebalanceerde manier”, zegt het hoofd van de Chinese delegatie.

Iran is tevreden over het verloop van het noodoverleg. „Niet alles is direct opgelost, maar er was veel bereidheid vanuit alle kanten”, zei de Iraanse afgevaardigde Abbas Araqchi.

Zondag kwamen de topdiplomaten van onder andere het Verenigd Koninkrijk, Iran, Duitsland, Rusland en China samen in Wenen om het akkoord te redden nadat spanningen tussen Iran en het Westen hoog opliepen door conflicten op zee tussen Iran en Groot-Brittannië en schendingen van het akkoord door Iran.

De Verenigde Staten trokken zich al eerder terug uit het atoomakkoord en stelden sancties in tegen Iran. „Alle partijen zijn tegen het door de VS eenzijdig invoeren van sancties”, aldus China.