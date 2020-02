'We moeten de slachtoffers van Jack the Ripper herdenken'

Het leven van de vrouwen die door Jack the Ripper zijn vermoord, moeten worden herdacht met een muurschildering in Londen. De Britse sociaal-historicus Hallie Rubenhold hoopt hiermee het verheerlijken van de seriemoordenaar tegen te gaan.

In de wijk Whitechapel worden veel Jack the Ripper-spooktochten aangeboden voor toeristen. "Sommige zijn echt gruwelijk. Ze laten beelden van verminkte vrouwen te zien", aldus Rubenhold tegen The Guardian. "Mensen van over de hele wereld komen naar Whitechapel voor een Jack the Ripper-ervaring en je ziet zijn naam overal. Zouden we niet zijn slachtoffers moeten herdenken?"

Jack the Ripper was een seriemoordenaar die in 1888 vijf prostituees verminkte en vermoordde in Whitechapel. Zijn naam ontstond waarschijnlijk door een brief die de moordenaar toentertijd naar de politie stuurde. Zijn daden wekten veel sensatie op en de Ripper-mythologie is bekend over de hele wereld.

Britse autoriteiten en lokale instellingen steunen Rubenholds project, en de eerste aankondiging ervan kreeg veel aandacht op Twitter. De sociaal-historicus schreef ook een boek over de vijf vrouwen.