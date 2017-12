Watervliegtuig stort neer in rivier Australië

Een klein watervliegtuig is zondag ten noorden van de Australische metropool Sydney in een rivier gestort. De zes inzittenden, de piloot en vermoedelijk vijf Britten, zijn daardoor om het leven gekomen, meldt de plaatselijke politie. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend.

Volgens The Sydney Morning Herald was het een toestel van het bedrijf Sydney Seaplanes dat rondvluchten voor toeristen organiseert. De lichamen van de slachtoffers zijn geborgen. Het wrak van het vliegtuig is gezonken naar de bodem van de rivier Hawkesbury en moet nog worden onderzocht.