Watersysteem Augsburg nu werelderfgoed

De Duitse stad Augsburg staat sinds zaterdag op de Werelderfgoedlijst van UNESCO voor het meer dan 800 jaar oude watermanagementsysteem. Dat bestaat uit een aquaduct, watertorens, sierlijke fonteinen, kanalen en honderden bruggen.

De 2000 jaar oude stad in de deelstaat Beieren noemt het systeem dat sinds de Middeleeuwen schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen verschaft een „ingewikkeld samenspel tussen de innovatieve geest en een technisch hoogstandje”.

Het oude stadscentrum van Augsburg, gelegen aan de Romantische Strasse van Duitsland, is doorkruist met grachten en beschikt over meer dan 500 bruggen, „meer dan in Venetië”, aldus de stad.

„De geschiedenis van het water in Augsburg is gekoppeld aan de culturele en artistieke rijkdom van deze stad,” zei Thomas Weitzel, directeur culturele zaken van de stad. „Augsburg beschouwde water altijd als een kostbaar bezit dat het altijd probeerde te beschermen.”

Augsburgs vindingrijke ingenieurs waren Europese voorlopers in het afdammen en ombuigen van rivierwater, zoals van de Lech, Wertach en Singold.

Vanaf 1416 stroomde water via een aquaduct en in watertorens, waardoor de waterwerken bij de Rode Poort van de stad „de oudste in Duitsland en ook in Midden-Europa” zijn.