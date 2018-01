Waterstanden in Rijn verder gestegen

Het waterpeil in de Rijn in Duitsland is in de nacht van zaterdag op zondag verder gestegen. Bij Keulen staat het water zo hoog dat de scheepvaart is stilgelegd. Schotten en keringen moeten voorkomen dat de oude binnenstad onder water loopt. In de loop van volgende week verbetert de situatie waarschijnlijk, verwachten de Duitse autoriteiten.

Düsseldorf verwacht dinsdag de hoogste waterstanden. De stad heeft 40.000 zandzakken achter de hand. Bij Trier is de rivier de Moezel buiten zijn oevers getreden. Ook bij de Saar en de Donau staat het water hoog.

De hoge waterstanden van de Rijn komen door aanhoudende regenbuien in de deelstaten Rijnland-Palts en Baden-Württemberg, in het zuidwesten van Duitsland. Al dat water gaat via Nederland naar de Noordzee.