Watersnood bedreigt bewoners Kyushu

Japan heeft woensdag de evacuatie gelast van meer dan een miljoen bewoners van Kyushu, het meest zuidelijke, grote eiland. Na dagen van hevige regen dreigt een watersnoodramp. Her en der hebben zich al kleine aardverschuivingen voorgedaan. Er wordt rekening gehouden met ernstige overstromingen.

In de stedelijke regio’s Kagoshima en Miyazaki hebben volgens de nieuwszender NHK in totaal 1,1 miljoen mensen opdracht gekregen naar opvangcentra te gaan of andere veilige plekken. Nog eens 930.000 anderen is geadviseerd niet langer thuis te blijven. In de namiddag, lokale tijd, hadden nog maar betrekkelijk weinig personen gehoor gegeven aan de oproep.

In sommige streken in het zuiden van Kyushu viel de voorbije dagen meer dan 1000 mm regen. Daar kan tot donderdagavond misschien nog wel 300 mm bijkomen, zegt de Japanse meteorologische dienst. TV-beelden toonden snelstromende rivieren met heel hoog water, maar geen ervan was voor donker al buiten haar oevers getreden.

In juli vorig jaar zijn in Japan na zware regenval door aardverschuivingen en overstromingen meer dan 200 doden gevallen.