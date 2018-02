Waterloo niet op hoogte verhuizing Puigdemont

Het gemeentebestuur van de Belgische plaats Waterloo is er niet van op de hoogte dat de afgezette Catalaanse leider Carles Puigdemont naar de gemeente is verhuisd. Dat zegt het bestuur tegen het Belgische persbureau Belga, nadat de krant L’Echo berichtte dat Puigdemont via een vriend een riante villa huurt in de rue de l’Avocat in Waterloo.

De Catalaanse leider zou voor het optrekje van 550 vierkante meter 4400 euro per maand moeten neertellen. Voor dat geld beschikt Puigdemont over een huis met onder meer zes kamers, drie badkamers, een sauna en een garage met ruimte voor vier auto’s.

Puigdemont arriveerde op 30 oktober in België. Wie langer dan drie maanden in België wil blijven, moet zich inschrijven bij de gemeente waar hij verblijft.

Puigdemont nam eind oktober de wijk naar België. Hij wordt in Spanje gezocht wegens een reeks strafbare feiten, gepleegd toen hij als regiopremier via een illegaal referendum Catalonië van Spanje wilde afscheiden.