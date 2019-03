Waterkanon ingezet tegen leraren in Rabat

De Marokkaanse politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag met waterkanonnen een menigte uiteengedreven in Rabat. In de hoofdstad waren 15.000 leraren op de been om te demonstreren voor betere arbeidsomstandigheden.

De leraren wilden de nacht doorbrengen voor het parlementsgebouw om zondag aan te sluiten bij een grotere demonstratie die linkse oppositiepartijen, vakbonden en andere maatschappelijke organisaties in het leven hebben geroepen.

De oproerpolitie greep echter in toen gesprekken tussen agenten en de leraren over een geordend vertrek op niets uitliepen. De autoriteiten zouden bussen hebben aangeboden om de leraren thuis te brengen.

De politie en de overheid hebben nog geen reactie gegeven op wat er is voorgevallen.