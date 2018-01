Watercentrales zijn aan opmars bezig

Kleine waterkrachtcentrales zijn wereldwijd aan een snelle opmars bezig, maar er is weinig bekend over de effecten ervan. Dat blijkt uit een wereldwijd onderzoek door de Universiteit van Washington.

Veel mensen denken bij een stuwdam vooral aan gigantische projecten zoal de Hooverdam in de VS of de Drieklovendam in China. Maar het overgrote deel van de dammen wereldwijd zijn veel kleiner, soms slechts voor plaatselijk gebruik.

Die kleinere bouwwerken zijn niet onderhevig aan de ingewikkelde regelgeving die voor grote dammen geldt en kunnen veel sneller en op veel meer plaatsen gebouwd worden.

Wereldwijd zijn er momenteel bijna 83.000 kleine waterkrachtcentrales in bedrijf, in in totaal 150 landen. Dat bleek deze week uit onderzoek in het tijdschrift ”Frontiers in Ecology and the Environment”. Als het volledige potentieel aan waterkracht benut zou worden, kan dat aantal nog verdrievoudigen, schatten de onderzoekers.

Hoewel het aantal dammen snel toeneemt, zijn er weinig studies naar de milieu-effecten ervan. Ook onbreekt er regelgeving of is die onsamenhangend, waarschuwen de wetenschappers van de Universiteit van Washington.

„Toen we de ontwikkeling van waterkracht in kaart gingen brengen, beseften we dat die een enorme verspreiding kent, maar dat we geen zicht hebben op de milieu-impact op de waterlopen”, zegt hoofdauteur Thiago Couto. „We vonden ook enkele grote lacunes in het beleid en de wetenschap die ingevuld moeten worden om de dammen beter te beheren.”

Of ze nu groot of klein zijn, dammen hebben een potentiële invloed op de loop van het water, de temperatuur en de sedimenten, en uiteindelijk ook op de fauna en flora. Die effecten zijn uitvoering bestudeerd bij grote dammen, maar worden grotendeels genegeerd bij kleinere exemplaren.