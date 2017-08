Wateranalyse bevestigt Ourthe besmettingsbron

De rivier Ourthe bevat te veel schadelijke bacteriën. Dat hebben wateranalyses uitgewezen die zijn genomen nadat tientallen jonge kampeerders vorige maand ziek waren geworden. De Waalse overheid heeft een zwemverbod ingesteld.

Verschillende Vlaamse padvindersgroepen en andere jeugdverenigingen die bij de rivier of haar zijtakken in de Belgische Ardennen bivakkeerden braken in juli de vakantie voortijdig af vanwege massale buik- en darmklachten bij de kinderen en de leiding. Ze hadden zich gewassen met het rivierwater of waren erin gegaan.

Het water stond vooral in de zijrivieren laag en was ook warm, wat een goede voedingsbodem voor de schadelijke bacteriën leek te zijn. Dat wordt door de tests nu bevestigd. Het zwemverbod geldt voor onbepaalde tijd.