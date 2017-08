Water rukt op naar woning familie Hofland in Houston

Het water rukt op naar de woning van de familie Hofland in de Texaanse miljoenenstad Houston, die zwaar getroffen wordt door orkaan Harvey.

„Het ziet er heel heftig uit allemaal”, liet moeder Ellen Hofland (36) dinsdagavond (Nederlandse tijd) per telefoon weten. Eerder vertelde ze in deze krant over de situatie van haar gezin in Houston. Delen van de metropool staan onder water door toedoen van de orkaan Harvey. Er is de afgelopen dagen onwaarschijnlijk veel regen gevallen. Om plunderingen in de stad tegen te gaan, is een avondklok ingesteld.

Maandag zijn vader Gerben (33), moeder Ellen (36) en hun 4-jarige zoontje Bram en 3-jarige dochter Saar hun eigen woning in Houston ontvlucht. Ze bivakkeren nu elders in de Amerikaanse stad, bij mensen van hun kerk.

Ondergelopen

Het was schrikken voor vader Hofland toen hij dinsdag poolshoogte ging nemen bij zijn eigen, verlaten woning. Moeder Ellen: „De straat rond ons huis is ondergelopen. Mijn man stond daar tot zijn knieën in het water. Het water stijgt heel vlug. Over een paar uur komt het water misschien ons huis binnen. Het is een drama. Onze buren hadden op de oprit een markering gezet. Zo konden ze zien hoe snel het water stijgt.”

De familie Hofland had in huis al spullen hogerop gezet, maar vader Hofland plaatste diverse zaken dinsdag nog weer een stukje hoger. In de hoop dat de spullen droog blijven, als het water het huis binnenkomt. „Eerst dachten we dat er misschien een bodempje van een paar centimeter in ons huis zal stromen. Maar we weten het niet. Misschien komt het water veel hoger te staan. Het is afwachten. We maken ons best zorgen.”

Helikopter

De omvang van de ramp die orkaan Harvey aanricht, begint „steeds meer door te dringen”, vertelt Ellen Hofland. „Als ik uit het raam kijk, zie ik een helikopter vliegen. Die is waarschijnlijk op weg om mensen in een ondergelopen wijk hier in de buurt op te halen. De ramp komt nu heel dichtbij. Van sommige ondergelopen huizen in Houston is alleen het dak nog zichtbaar. Heel bizar. Deze watersnood raakt echte vele duizenden burgers.”

Als het water werkelijk hun huurhuis binnenkomt, kunnen de Hoflands „niet zomaar terug”, zegt moeder. „Alles wat nat en kapot is, zal dan moeten worden vervangen.”

Overspoeld

Bij hun gastgezin elders –zo’n 25 kilometer westelijk van hun eigen woning in Houston– zijn de Hoflands in ieder geval in veiligheid. Inmiddels bivakkeert daar ook nog een ander voor het water gevlucht gezin. Zodoende verblijven er deze dagen in dat opvanghuis zo’n zeventien mensen. „Het is goed om bij elkaar te zijn. We maken samen eten en praten veel met elkaar. Natuurlijk is de hele dag de watersnood in Houston in het nieuws. Je wordt ermee overspoeld. De kinderen hebben ook buiten gespeeld. Die vermaken zich wel.”