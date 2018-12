Wat staat er in het VN-migratiepact?

In de Marokkaanse stad Marrakesh praten landen maandag en dinsdag over het zogenoemde migratiepact, dat binnen de Verenigde Naties tot stand kwam. Het document, dat migratiestromen in betere banen moet leiden, is omstreden: veel landen hebben er al intern over gesteggeld en/of hebben laten weten dat ze niet hun handtekening zetten. Wat staat er in het migratiepact, dat officieel heet ‘Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration’?

In de 24 pagina’s staan 23 doelstellingen om migratiestromen op lokaal, nationaal en internationaal niveau beter te organiseren en illegale migratie terug te dringen. Zo is er aandacht voor het wegnemen van de oorzaken van migratie, betere mogelijkheden voor legale migratie, zorgen dat burgers de juiste identificatiepapieren hebben en betere procedures voor asielaanvragen en -beoordelingen.

Hoewel aanvankelijk heel veel landen er wel achter stonden, zijn er steeds meer aan het twijfelen. Het pact is juridisch niet bindend, zodat landen die ondertekenen niet meteen verplichtingen aangaan. Maar dat boezemt veel landen toch net te weinig vertrouwen in. De vrees bestaat dat asieladvocaten er extra rechten mee gaan afdwingen of dat rechters de teksten toch gebruiken om hun uitspraken op te baseren. Sommige landen, waaronder Nederland, voegen daarom een verklaring toe om nog eens te benadrukken dat ze zich niet juridisch gebonden voelen aan de afspraken.

De landen gaan er in Marrakesh over praten en stemmen. Uiteindelijk zal de Algemene Vergadering van de VN het pact formeel aannemen op 19 december.