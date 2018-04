Wat ging er nu mis in Syrië?

„Wat ging er fout?” Dat was de vraag van de arabist Bernard Lewis in zijn boek ”What went wrong?” dat hij schreef na de terreuraanslagen in 2001. Diezelfde vraag zou je kunnen stellen rond Syrië.

Nu de Syrische burgeroorlog zijn achtste jaargang beleeft, is het tijd om onder ogen te zien welke foute inschattingen er zijn gemaakt. Toen het conflict in maart 2011 uitbrak, leek de situatie vanuit het Westen nog overzichtelijk. Het standaardverhaal ging over vreedzame demonstraties die door een bruut regime werden neergeslagen. In de westerse media was er weinig aandacht voor het feit dat er al in de eerste weken tientallen Syrische soldaten werden vermoord en soms zelfs onthoofd.

Deze moorden waren een sinister voorteken dat niet iedereen in de Syrische oppositie betrokken was op de mensenrechten. Het Westen was er indertijd van overtuigd dat de dagen van de Syrische president Assad geteld waren. Net als zijn Egyptische collega Mubarak zou hij wel spoedig achter de tralies verdwijnen. De toenmalige Amerikaanse minister Hillary Clinton noemde hem al spottend „a dead man walking” (een man die zijn laatste stappen zet). Zij is politiek gezien allang afgeserveerd, terwijl Assad zich voorbereidt op nieuwe presidentsverkiezingen.

De veerkracht van Assad was niet voor iedereen een verrassing. Arabische landen zijn in wezen militaire samenlevingen waarin generaals het beslissende woord hebben. In 2011 had de Syrische legertop –uit eigenbelang– besloten dat Assad moest blijven. Het Westen zette zichzelf buitenspel door de diplomatieke contacten met Damascus te verbreken. Bovendien onderschatte het hoe groot de steun voor Assad was in landen zoals Rusland en Iran.

Objectief gezien lijkt het er momenteel op dat Assad de oorlog in Syrië heeft gewonnen. Dit zou kunnen betekenen dat er binnenkort een vredesakkoord kan komen. Toch zal dit niet gebeuren. Voor het Westen en de Arabische landen is dat niet aanvaardbaar.

De Jordaanse koning Abdullah waarschuwde al jaren voor de ‘Arabische lente’ in 2011 voor een ”sjiitische halvemaan” in het Midden-Oosten. Hij doelde hiermee op de Iraanse expansiedrift. Anno 2018 kan men als gevolg van de Syrische burgeroorlog beter spreken over een ”sjiitische vollemaan”. Koning Abdullah had onmogelijk kunnen voorzien dat de Iraanse Revolutionaire Garde en de Libanese Hezbollah in Syrië hun tenten zouden opslaan op enkele kilometers afstand van de Jordaanse grens. En meer westwaarts heeft Iran de Syrische Golan veranderd in een militaire basis die zich voorbereidt om in de nabije toekomst Israël aan te vallen.

Iedereen vreest een grotere oorlog in Syrië, omdat hier vrijwel zeker ook landen zoals Israël, Iran en Turkije bij betrokken zullen zijn. Bovendien heeft Moskou sinds de westerse strafexpeditie op Syrië (vanwege de chemische wapens) een dreigende houding aangenomen jegens Israël, dat te verstaan is gegeven dat het dient te stoppen met het bombarderen van Syrische luchtafweersystemen. Dit zou volgens een Russische woordvoerder „catastrofale gevolgen” krijgen. Net als omringende landen kan Tel Aviv slechts machteloos toekijken hoe Iran onder Russische luchtbescherming verder bouwt aan een eigen infrastructuur in Syrië.

Kortom, door het Syrische conflict werd er in het Midden-Oosten een nieuwe realiteit geschapen.