Wassen beeld Trump in New Yorkse Madame Tussauds mét mondmasker

Het wassen beeld van de Amerikaanse president Donald Trump is in het heropende wassenbeeldenmuseum Madame Tussauds in New York voorzien van een mondmasker. Het populaire wassenbeeldenmuseum op Times Square in Manhattan sloot in maart vanwege de corona-epidemie en is sinds enkele dagen weer open, zij het met beperkte openingstijden, minder bezoekers tegelijkertijd en afstandsregels en hygiëneprotocollen.

Het beeld van de 45e president van de Verenigde Staten staat met zijn kenmerkende zwarte pak een rode das bij de ingang. „Met een lengte van meer dan 1,80 meter heeft de president een zeer indrukwekkende gestalte”, aldus de woordvoerder van Madame Tussauds tegen de Amerikaanse nieuwszender CNN. „Daarom hebben wij het gevoel dat dit het perfecte beeld is om onze gasten mee te helpen herinneren dat ze hun selfies veilig met een mondmasker op moeten maken.”

De echte president Trump heeft er dikwijls geen geheim van gemaakt dat hij mondmaskers maar niks vindt. Slechts enkele keren is hij in het openbaar gezien met mond- en neusbedekking.