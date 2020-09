Washington zet Iran verder onder druk in nucleaire strijd

In het felle conflict met Iran over nucleaire en andere wapens heeft de Amerikaanse regering nieuwe sancties afgekondigd tegen onder meer het Iraanse ministerie van Defensie. Ook de president van Venezuela, Nicolás Maduro, moet het ontgelden wegens zijn banden met het streng islamitische regime in Teheran. Hij kan bijvoorbeeld niet meer bij zijn mogelijke bezittingen in de Verenigde Staten.

Washington sprak over een waarschuwing voor landen, bedrijven en personen over de hele wereld die het wapenembargo tegen Iran overtreden. De stap komt er omdat de Verenigde Staten er in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VN) niet in zijn geslaagd een verlenging van een internationaal wapenembargo tegen Iran te bereiken. Het embargo loopt midden oktober af. De Amerikanen hadden het maandag over herstelde VN-sancties, maar volgens de internationale organisatie is het niet aan Washington om dat te besluiten.

In een omstreden solo-actie had de Amerikaanse regering afgelopen weekeinde al aangekondigd dat de VN-sancties tegen Iran weer geldig zijn. Ze werden opgeschort na het internationale nucleaire akkoord van 2015.

Een lidstaat kan via een bepaalde regeling schendingen van het Iraanse regime aan de kaak stellen in de Veiligheidsraad en binnen 30 dagen herstel van alle VN-sancties bereiken, zonder dat andere leden dit met een veto kunnen voorkomen. Omdat de VS onder Trump zich in mei 2018 terugtrokken uit de internationale nucleaire overeenkomst met Iran, wordt betwist of zij het herstel van sancties op deze manier kunnen afdwingen.