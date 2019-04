Washington zet Havana onder grote druk

De Amerikaanse regering wil reizen naar Cuba inperken en voert de druk op het communistische land steeds verder op. Ze heeft woensdag aangekondigd dat de hoeveelheid geld die Amerikanen naar Cuba mogen meenemen wordt beperkt. Ook de reis zelf zal voor Amerikanen moeilijker worden. Dit heeft Nationaal Veiligheidsadviseur John Bolton op een bijeenkomst met Amerikanen van Cubaanse komaf in Miami gezegd. Hij ziet in Cuba een belangrijke steunpilaar van het tanende regime in Venezuela.

Bolton zei dat de jongste maatregelen voorkomen dat Amerikanen het Cubaanse regime financieren. Vanaf 2 mei zal het ook mogelijk worden voor Amerikanen in de VS schadevergoeding te claimen voor eigendommen die op Cuba door het communisme verloren zouden zijn. Ze kunnen schade verhalen op bedrijven die daar zaken doen. De eerder op de dag aangekondigde maatregel heeft onder meer tot verontwaardiging geleid in Europa en Canada.