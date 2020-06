Washington verlengt avondklok niet

De burgemeester van de Amerikaanse hoofdstad Washington D.C. heft de avondklok op die was ingesteld vanwege de aanhoudende protesten tegen politiegeweld en racisme. Die protestacties worden volgens de lokale autoriteiten steeds vreedzamer, bericht The Washington Post.

In de hoofdstad wordt al zes nachten op rij gedemonstreerd. Betogers en veiligheidstroepen botsten onder meer bij het Witte Huis. De afgelopen nacht zouden geen arrestaties zijn verricht of agenten gewond zijn geraakt. „De komende dagen verwachten we meer van hetzelfde”, zei politiechef Peter Newsham volgens de krant.

De openbare orde in Washington wordt niet alleen gehandhaafd door de lokale politie. Er zijn ook veiligheidstroepen actief die rechtstreeks onder de federale overheid vallen. De lokale autoriteiten zitten in hun maag met de aanwezigheid van de nationale garde en federale politiediensten. De politie van Washington zou niet goed zijn geïnformeerd over welke instanties nu allemaal waken over de veiligheid.

Burgemeester Muriel Bowser merkte op dat er militaire eenheden actief zijn in haar stad „waar we niet om hebben gevraagd”. Haar politiechef zei dat er later op aangedrongen zal worden dat medewerkers van federale politiediensten zich duidelijk identificeren.