Washington stuurt extra troepen om onrust Bagdad

De Verenigde Staten sturen extra troepen naar het Midden-Oosten vanwege de gewelddadige protesten bij de Amerikaanse ambassade in Irak. Het gaat vooralsnog om 750 militairen. Minister Mark Esper (Defensie) heeft dat dinsdag meegedeeld.

„Deze inzet is een passende voorzorgsmaatregel die genomen is in reactie op de verhoogde dreiging tegen Amerikaans personeel en faciliteiten, zoals we vandaag in Bagdad hebben gezien”, aldus Esper in een verklaring. Volgens anonieme bronnen zullen de extra troepen voorlopig in Koeweit gestationeerd worden en kan het aantal de komende dagen oplopen tot 4000.

Bij de ambassade in Bagdad verzamelde zich dinsdag een woedende menigte. Betogers gooiden met stenen en scandeerden leuzen als „Nee, nee, Amerika. Nee, nee, Trump.” De urenlange onrust volgde op Amerikaanse luchtaanvallen op bases van een door Iran gesteunde militie, waarbij zeker 25 doden vielen en tientallen mensen gewond raakten.