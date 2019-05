Washington staat composteren lichamen toe

Washington heeft als eerste Amerikaanse staat het composteren van menselijke lichamen gelegaliseerd. De menselijke resten worden daarbij door microben omgezet in aarde die kan worden gebruikt in de tuin.

Het composteren is volgens de autoriteiten een goed middel om CO2-uitstoot te verminderen omdat er dan minder crematies en begrafenissen zijn. De lichamen worden in een afgesloten container met houtsnippers, stro en alfalfa gedaan. Na ongeveer dertig dagen hebben microben het lichaam helemaal afgebroken en is een droge, voedselrijke grond overgebleven.

Het proces wordt al tientallen jaren op dieren toegepast. Onderzoek van de universiteit van Washington wees uit dat het ook op menselijke lichamen van toepassing is.