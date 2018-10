Washington Post heeft foto vermiste Khashoggi

The Washington Post heeft een foto afgedrukt waarop te zien is hoe de vermiste journalist Jamal Khashoggi vorige week het Saudische consulaat in Istanbul binnenloopt. De foto is afkomstig van een beveiligingscamera en heeft een tijdstempel van dinsdag 2 oktober.

De 59-jarige Khashoggi is sinds vorige week vermist na bezoek aan het consulaat in Istanbul waar hij papierwerk moest regelen voor zijn aanstaande huwelijk.

Turkse autoriteiten houden er rekening mee dat de journalist die ook werkt voor The Washington Post en bekend staat als een criticus van de Saudische kroonprins, is vermoord in het consulaat van Saudi-Arabië.

Saudi’s hebben de beschuldigingen ontkend. De journalist zou het consulaat zelf hebben verlaten. Turkije heeft de Saudische ambassadeur ontboden over de vermiste journalist.