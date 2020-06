Washington pakt Chinese media in Verenigde Staten aan

De Amerikaanse regering voert haar strijd op tegen Chinese staatspropaganda door Chinese media in de Verenigde Staten. Washington gaat vier grote Chinese mediabedrijven voortaan behandelen als ambassades. Daardoor worden hun activiteiten op Amerikaanse bodem beperkt.

In het vizier van de regering-Trump zijn China Central Television, China News Service, People’s Daily en de Global Times. Volgens Washington zijn dat in feite propagandamachines onder controle van de Chinese Communistische Partij.

De stap komt tijdens opnieuw oplopende spanningen tussen de VS en China in aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Eerder dit jaar waren al vijf Chinese mediabedrijven in de VS aangepakt. Ook die worden door China en zijn communistische heersers gebruikt om propaganda te verspreiden, aldus de Amerikanen.

De betrokken media moeten het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken informeren over hun personeel en onroerend goed, vergelijkbaar met de regels voor ambassades en andere diplomatieke missies.

In maart kondigde Washington aan het aantal journalisten dat in Amerikaanse kantoren van grote Chinese media mag werken, van 160 naar 100 te verminderen. Het was bedoeld als reactie op de „langdurige intimidatie en het lastigvallen van journalisten” in Peking. Als tegenreactie zei China dat het de accreditaties van correspondenten van drie Amerikaanse kranten zou intrekken.