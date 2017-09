Washington overweegt sluiten ambassade Cuba

De Verenigde Staten overwegen hun ambassade in de Cubaanse hoofdstad Havana te sluiten naar aanleiding van de mogelijke aanvallen met geluidsgolven op personeel van de diplomatieke post. „We zijn een mogelijke sluiting aan het evalueren”, zei minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson zondag in een interview met CBS.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldde in augustus dat mysterieuze „incidenten” een aantal Amerikanen op de ambassade op Cuba fysieke klachten hadden bezorgd. In de media werd bericht over „akoestische aanvallen”.

Verscheidene diplomaten of hun familieleden hadden gehoorproblemen, duizeligheid, tijdelijk geheugenverlies of andere symptomen. Vijf Canadezen op Cuba hadden vergelijkbare klachten.

Tillerson repte van een „zeer ernstige kwestie”. Cuba, de VS en Canada hebben onderzoek gedaan naar de geluidsgolven, maar tot nu toe is nog steeds niet bekend wat er is gebeurd.