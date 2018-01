Washington gaat ‘legale marihuana’ bestrijden

Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil optreden tegen het gedogen van marihuana. Minister van Justitie Jeff Sessions wil het in 2013 ontwikkelde gedoogbeleid afschaffen, meldden Amerikaanse media donderdag.

Afgelopen maandag nog werd in Californië de verkoop van marihuana op grond van een Californisch referendum uit 2016 legaal. Onder de Democratische president Barack Obama is een beleid ontwikkeld dat het federale Openbaar Ministerie ervan weerhoudt marihuana aan te pakken in staten die het verdovende middel toestaan.

Marihuana is wel een illegale drug gebleven, maar de federale justitie stelt zich terughoudend op. Acht staten en de hoofdstad Washington staan inmiddels het gebruik van marihuana toe. Sessions vindt dat een kwalijke zaak. Hij wil dat de federale justitie juist wel werk maakt van de in zijn ogen noodzakelijke vervolging van dit drugsgebruik.