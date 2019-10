Washington eensgezind over sancties Turkije

In Washington is er eensgezindheid over economische sancties tegen Turkije naar aanleiding van de Turkse aanvallen op Syrisch-Koerdische milities in het noorden van Syrië. Een van de initiatiefnemers, de Republikeinse senator Lindsey Graham, heeft naar eigen zeggen met de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, gesproken en gezegd dat zij ook sancties wil. President Trump heeft maandag herhaald dat er „grote sancties aan zitten te komen”.

Veel parlementariërs, zowel Democraten als Republikeinen, vinden dat Trump er beter aan had gedaan de Turkse aanvallen te belemmeren door zijn militairen niet uit de regio te halen. Maar Trump heeft dat gedaan, omdat de VS volgens hem geen enkel belang meer hebben bij de inzet van militairen daar. „Er komen grote sancties,... je denkt toch niet dat wij oorlog gaan voeren tegen NAVO-bondgenoot Turkije?”, twitterde Trump. Volgens zegslieden van het Pentagon zou Turkije hoe dan ook de inval hebben uitgevoerd.

Graham is een aanhanger van Trump, maar keerde zich fel tegen diens besluit de Koerden in de steek te laten. De Syrisch-Koerdische milities hebben met Amerikaanse steun grote delen van het noordoosten van Syrië bevrijd van Islamitische Staat.