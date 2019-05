Warren: toegang tot abortus federaal regelen

De Amerikaanse senator Elizabeth Warren heeft vrijdag opgeroepen via federale wetgeving te regelen dat vrouwen abortus mogen laten plegen. De presidentskandidate reageert daarmee op pogingen van staten om de ingreep te verbieden. Alabama nam afgelopen week een wet aan die abortus onder vrijwel alle omstandigheden verbiedt.

"Dit is een duistere tijd", schrijft Warren op het platform Medium. "Mensen zijn bang en boos. En terecht. Maar dit is niet een moment om achterover te leunen, het is tijd om terug te vechten."

Warren is een van de twintig Democraten die strijden om de nominatie van de partij, om het volgend jaar op te nemen tegen president Trump.