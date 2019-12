Warmterecord voor Australië

Australië beleefde dinsdag de warmste dag ooit met een gemiddelde temperatuur over het hele continent van 40,9 graden Celsius. Volgens lokale media was dat 0,6 graden warmer dan het oude record dat dateert van 7 januari 2013. Het land wordt op dit moment geteisterd door honderden bosbranden die worden gevoed door de wind en de warmte.

In het zuiden en midden van Australië, waar het op dit moment voorjaar is, heersten temperaturen die 8 tot 16 graden boven normaal liggen. In sommige delen van het land worden pieken verwacht van 44 tot 47 graden. Verwacht wordt dan ook dat het record snel zal worden verbroken.