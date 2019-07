Warmterecord in Alaska

Alaska ondervindt meer dan ooit de gevolgen van de wereldwijde klimaatverandering. Op het vliegveld van Anchorage heeft de meteorologische dienst NWS een temperatuur van 90 graden Fahrenheit gemeten, ofwel 32,2 graden Celsius. Dat is nooit eerder voorgekomen in de ruim 100 jaar dat de noordelijkste Amerikaanse staat de statistieken bijhoudt.

Volgens de New York Times was het vorige record 85 graden Fahrenheit (29,4 Celsius). Het kwik steeg op 14 juli 1969 tot die hoogte. Ditmaal lijkt de zomerhitte een stabiele factor. Het ijs in de Beringzee was in sommige delen verscheidene weken eerder verdwenen dan gebruikelijk. De temperatuur is nu al 34 dagen op rij boven normaal. De verwachting is bovendien dat dit weekeinde of komende week het record al eraan kan gaan.

Anchorage dreigt Miami naar de kroon te steken. De autoriteiten spreken van een ongekende situatie. Ze vrezen voor luchtverontreiniging en hebben vuurwerkshows afgelast wegens het gevaar van bosbranden. Maart was in Alaska ook al uitzonderlijk warm, juni was vermoedelijk de op één na warmste juni tot nu toe. Nog niet alle data van vorige maand zijn verwerkt. Vaststaat dat juli zinderend begon.