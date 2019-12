Warmst gemeten jaar in Rusland

Dit jaar is voor Rusland het warmste geweest sinds de temperaturen bijna 130 jaar systematisch worden bijgehouden. De meteorologische dienst berichtte dat bijvoorbeeld de gemiddelde temperatuur in Moskou dit jaar 7,6 / 7,7 graden is. En dat is 0,3 graden hoger dan het vorige record van het jaar daarvoor.

In Moskou worden de temperaturen al sinds 1879 bijgehouden en in heel Rusland sinds 1891. De Russische hoofdstad beleeft zijn warmste december in honderd jaar en er is nog geen sneeuw gevallen. De maand december is nu volgens meteoroloog Anatoli Tsigankov over het algemeen 10 graden warmer geweest dan normaal. Dat komt volgens hem door wervelstormen op de Atlantische Oceaan en door veranderingen in het klimaat.

De Moskouse burgemeester Sergej Sobjanin laat van elders sneeuw aanrukken om voor oud en nieuw in het centrum winterse sferen en een snowboardbaan te creëren.

Het uitgestrekte land ondervindt tal van gevolgen van klimaatveranderingen. President Poetin zei eerder deze maand dat niemand weet wat de verandering veroorzaakt. Maar hij streeft naar eigen zeggen wel naar het terugdringen van broeikasgassen.