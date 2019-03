Warmere relaties Noord-Afrika door couscous

Noord-Afrikaanse landen die vaak gespannen onderlinge relaties hebben, zijn samen opgetrokken om de couscous als werelderfgoed geregistreerd te krijgen. Algerije, Marokko, Mauritanië en Tunesië hebben couscous als Noord-Afrikaans immaterieel werelderfgoed voorgedragen bij de UNESCO. „Couscous verenigt de Maghreb” , juichte de Tunesische ambassadeur bij de VN-organisatie in Parijs.

Couscous verdeelde de Maghreb (in deze context: Noordwest-Afrika) drie jaar geleden nog. Algerije ging toen op eigen houtje couscous als Algerijns erfgoed laten registreren. Dat leidde tot woedende reacties in Marokko en Tunesië die beide ook claimen dat het gerecht daar oorspronkelijk vandaan komt.

De naam is afgeleid van een veel in de woestijn benutte kookpot, een ‘keskes’. Het hoofdbestanddeel van de couscous is grof gemalen durumtarwe. Inmiddels worden couscousgerechten ook erg veel in Europa gegeten.